Robo en el Credicoop: el hombre quedó preso y la mujer tendrá que presentarse en la comisaría 14

El hombre tenía libertad condicional y volverá a la cárcel

Se realizó este mediodía la audiencia de formulación de cargos para Guillermo Vielma y Paola Martínez, los dos acusados de robar en el banco Credicoop.

El representante de la fiscalía, Federico Cúneo, detalló las pruebas en contra de Vielma y Martínez, principalmente las cámaras del sistema de seguridad del banco y también del sistema de monitereo urbano.

Cuando los detuvieron, estaban tomando cerveza en la vereda de la calle Pedro Llagas, en el barrio Unión. No tenían lo que habían robado.

En la audiencia se supo que Vielma vive en el barrio Otaño y que estaba purgando una condena anterior, por lo que se le revocó la libertad asistida y volvió a la cárcel.

En tanto que Martínez, de nacionalidad uruguaya y proviniente de Comodoro Rivadavia, tendrá que presentarse en la comisaría 14 para corroborar que está sujeta a la causa de robo simple que le iniciaron hoy.

El robo ocurrió cerca del mediodía en la filial de Perito Moreno, los ladrones luego se fueron al Sindicato de Petroleros Privados, visiblemente alterados y fueron atendido por un dirigente y luego se fueron al lugar donde fueron hallados.