Plaza Huincul incorpora un camión desobstructor para servicios públicos

La Municipalidad de Plaza Huincul sumó un camión desobstructor a la flota de la subsecretaría de Servicios Públicos. La unidad Iveco 0 Km fue presentada por el intendente Claudio Larraza y los responsables de las áreas de Obras y Servicios Públicos.

La adquisición se concretó a través de fondos del ENIM, como parte de los programas de asistencia para el año 2025.

El vehículo, marca Vactor, utiliza una bomba de agua a alta presión para remover obstrucciones en las tuberías de drenaje. El equipo cuenta con un sistema de vacío para la succión de lodos, sólidos y líquidos. El objetivo de este equipamiento es mantener la limpieza del alcantarillado y prevenir inundaciones en la localidad.