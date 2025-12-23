Novedades para el partido entre Alianza y San Patricio

La comisión directiva del club Alianza realizó un comunicado informando una serie de medidas para el partido por la fecha 22 del Torneo Oficial de Lifune.
> Disputar el partido sin público visitante, con la concurrencia de 15 dirigentes debidamente identificados.
> Inhabilitar el sector de Plateas ubicados a continuación de las cabinas de transmisión por la cercanía con salida de vestuario del equipo visitante lo que ha ocasionado en oportunidades anteriores situaciones conflictivas.
> El acceso será como siempre por el portón de calle Nolasco, el mismo permanecerá cerrado en el entretiempo para evitar ingreso de bebidas u otros elementos que se considere de potencial conflictividad,
> No uso de la pirotecnia dentro y fuera del Estadio cumpliendo con las normativas vigentes de Pirotecnia Cero en esta Ciudad, apelamos al sentido común en este sentido y que tengamos un comportamiento ejemplar habida cuenta que en ámbitos deportivos se considera al Club Alianza conflictivo cuando se juega de local en los distintos torneos.
> En esta oportunidad se cobrará un adicional de Plateas por lo que el costo será de $10.000,00 y de $.7.000,00 la popular ayudando a solventar los altos costos del Operativo Policial que consideramos excesivo.