Novedades para el partido entre Alianza y San Patricio

Por el torneo de Lifune

La comisión directiva del club Alianza realizó un comunicado informando una serie de medidas para el partido por la fecha 22 del Torneo Oficial de Lifune.

> Disputar el partido sin público visitante, con la concurrencia de 15 dirigentes debidamente identificados.

> Inhabilitar el sector de Plateas ubicados a continuación de las cabinas de transmisión por la cercanía con salida de vestuario del equipo visitante lo que ha ocasionado en oportunidades anteriores situaciones conflictivas.

> El acceso será como siempre por el portón de calle Nolasco, el mismo permanecerá cerrado en el entretiempo para evitar ingreso de bebidas u otros elementos que se considere de potencial conflictividad,

> No uso de la pirotecnia dentro y fuera del Estadio cumpliendo con las normativas vigentes de Pirotecnia Cero en esta Ciudad, apelamos al sentido común en este sentido y que tengamos un comportamiento ejemplar habida cuenta que en ámbitos deportivos se considera al Club Alianza conflictivo cuando se juega de local en los distintos torneos.

> En esta oportunidad se cobrará un adicional de Plateas por lo que el costo será de $10.000,00 y de $.7.000,00 la popular ayudando a solventar los altos costos del Operativo Policial que consideramos excesivo.