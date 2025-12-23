Más tecnología e innovación para optimizar el alumbrado público

Personal de distintas áreas de Copelco realizaron la instalación de un tablero.

Desde la cooperativa Copelco, se informó que el personal de distintas áreas llevó adelante la instalación de un moderno tablero de telegestión de alumbrado público en la intersección de avenida del Trabajo y Sarmiento, en Cutral Co.

La incorporación de esta tecnología de punta permitirá el monitoreo y la medición en tiempo real de las cargas del sistema de alumbrado público, posibilitando la detección inmediata de fallas masivas y una respuesta más ágil y eficiente ante eventuales inconvenientes.

Estos trabajos se complementarán con la implementación de una aplicación móvil, en la que se cargarán los datos de todas las luminarias y tableros de Cutral Co y Plaza Huincul, facilitando el control remoto y la supervisión permanente del correcto funcionamiento de las instalaciones.

Cabe destacar que este desarrollo tecnológico fue diseñado, construido e instalado íntegramente por personal de Copelco, incluyendo la fabricación de las placas electrónicas de medición y control, lo que refleja el compromiso, la capacidad técnica y el profesionalismo de nuestros equipos de trabajo.

De esta manera, Copelco continúa invirtiendo en innovación y desarrollo tecnológico en materia de energía y comunicaciones, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y brindar soluciones eficientes a la comunidad.