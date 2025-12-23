Huincul: Chocaron con un poste y terminaron en el hospital

Los tres ocupantes de una camioneta Ford gris, deportiva, terminaron el hospital con lesiones de distinta consideración, luego de un incidente vial durante la madrugada del lunes.

El registro del llamado de emergencia para los bomberos voluntarios de Plaza Huincul fue a las 1.40 h del lunes, por un accidente en Schreiber y Mariano Moreno.

Según se pudo observar, el conductor de la camioneta perdió el control y habría chocado en principio contra un árbol. Los daños en el vehículo fueron importantes aunque las lesiones son revestirían mayor peligro de vida.

Los bomberos realizaron tareas de Rescate, prevención y control del vehículo. No hubo más participantes en el incidente vial, las tres personas fueron atendidas en la guardia del hospital.