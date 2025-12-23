Hoy se define el Torneo Oficial de Lifune, Alianza juega como local

Frente a San Patricio

El último torneo del año se define entre tres equipos que llegan con chances a la última fecha. Alianza juega frente al líder San Patricio e Independiente juega el clásico frente a Pacífico.

Tres son los equipos y tres los escenarios posibles. Alianza debe ganar su partido y esperar que Independiente no sume. El Rojo por su parte, le debe ganar a Pacífico el clásico y esperar que Alianza le de una mano.

El único de los tres equipos que depende de sí mismo es San Patricio, que de ganar el partido frente a Alianza será el nuevo campeón del Torneo Oficial de Lifune.

Ambos partidos se juegan en simultáneo. Alianza vs San Patricio se juega en el Alvaro Pedro Ducas desde las 18hs solamente con público local. Mismo horario para el partido entre Independiente y Pacíficio que juegan en La Chacra.