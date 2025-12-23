El cuartel de bomberos de Cutral Co realizó una jornada navideña para niños y familias

En la jornada de ayer

El cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co llevó a cabo una actividad donde niños y niñas se reunieron con Papá Noel y el Grinch. Durante la tarde, los asistentes entregaron sus cartas en un buzón navideño y se tomaron fotografías junto a sus familias.

Ramón Rioseco, intendente de la ciudad de Cutral Co y presidente del Cuartel, participó del evento, donde dialogó con los vecinos y se sumó a las fotos.

Por su parte, el Comandante Mayor, Darío Campos, señaló que el objetivo de la iniciativa es acercar la institución a la comunidad y fomentar que los jóvenes consideren la profesión de bomberos en el futuro.

Campos resaltó el acompañamiento del Intendente en la gestión de servicios de emergencia y en la organización de este tipo de actividades sociales. El cierre del encuentro incluyó un mensaje del Comandante, quien expresó sus deseos de paz y unión familiar para las fiestas, además de prosperidad para el Año Nuevo.