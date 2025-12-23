Detuvieron a dos personas por el robo en el banco Credicoop

Se trataría de un hombre y de una mujer, una pareja, la que habría cometido el robo

Como se informara ayer, se produjo un robo en el banco Credicoop, en el edificio que se encuentra en la calle Perito Moreno al 400, en la ciudad de Cutral Co.

Por el sistema de seguridad del banco y el sistema de cámaras urbanas desplegadas por la ciudad, los dos ladrones fueron detenidos en un procedimiento en el barrio Unión, en las primeras horas de la tarde.

Toda la investigación se mantuvo en reserva, por la gravedad del hecho. Pero en principio este medio pudo establecer que se trataría de un hombre y de una mujer que ingresaron normalmente al banco y que se retiraron sin resistencia.

Pero poco tiempo después fueron detenidos y en la jornada de hoy habrá formulación de cargos.