Alianza le ganó a San Patricio y es campeón de Lifune

Le ganó por 3 a 0 y aprovechó que Independiente no pudo con Pacífico en el clásico

El equipo de Cutral Co jugó su tercera final del año y esta vez hubo festejo celeste, después de ser el equipo más regular de la temporada.

Fue 3 a 0 frente a San Patricio del Chañar que llegaba como puntero a esta instancia. El otro protagonista era Independiente de Neuquén que terminó perdiendo el clásico ante Pacífico por 3 a 2 y se quedó en la puerta de su segundo título del 2025.

El partido en la cancha de Alianza se jugó con un operativo policial de 50 efectivos, aún cuando no hubo más que una delegación de 15 dirigentes y el plantel santo. Pero se demostró que era necesario cuando jugadores de San Patricio intentaron agredir al técnico Lencina y los efectivos policiales pudieron evitar que resultara herido.

En lo estrictamente deportivo, el partido fue parejo pero Alianza tuvo más contundencia. San Patricio llegó con idea de conformarse con un empate y dejó que el local se quedara con la pelota. El Gallo no sumaba mucho peligro salvo con los desbordes de Matías Gonzalez y la buena tarea de Braian Gonzalez que luchaba y ganaba con los centrales rivales.

Pero el gol llegó después de un centro de Matías Gonzalez que Herrera, el jugador defensor de San Patricio, quiso rechazar y metió en su propio arco.

Pocos minutos después llegaría una jugada por izquierda, que terminó en remate de Alejandro Díaz que tenía destino de gol pero rozó a Braian Gonzalez. Festejó Díaz, el gol se lo dieron a Gonzalez, pero en todo caso la celebración fue toda para Alianza.

En el segundo tiempro, San Patricio puso todo lo que tenía en cancha, metió tres cambios y salió a buscar el descuento. Pero Alianza estiró la ventaja con otro gol de Braian Bambam Gonzalez.

La espera

El partido terminó 3 a 0 y todo el plantel y los hinchas se quedaron en el estadio, esperando que terminara Pacífico con Independiente, que iban 2 a 2.

No había transmisión en la Chacra así que llegaban versiones diferentes, se esperó más de diez minutos en la cancha. Finalmente se escuchó el grito de gol cuando se supo que Pacífico se había puesto en ventaja y después solamente hubo festejo.

Los hinchas y los jugadores festejaron en la cancha y después en el monolito fundacional, en el centro de la ciudad.

Mirá el partido y los festejos en el canal de YouTube de 299 Deportes.