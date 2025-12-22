Siete empresas quieren construir el puente sobre Arroyo Carranza

Será la solución para que Rincón no quede aislada con las lluvias

La construcción del puente en el sector de la ruta provincial Nº 5 dará solución al aislamiento que sufre Rincón de los Sauces cada vez que se produce la crecida del arroyo Carranza por las lluvias.

El tránsito se corta y se pone en riesgo la transitabilidad y la seguridad de los automovilisas.

Siete empresas presentaron esta semana sus ofertas para ejecutar la obra.

La propuesta que resulte seleccionada al cabo de este proceso de evaluación dispondrá de 690 días para concretar el proyecto, luego de que se firme el contrato y se cumplimente la documentación necesaria para dar inicio a los trabajos.