Nicolini: “La seguridad se construye con planificación, inversión y cercanía”

El ministro de Seguridad de la Provincia realizó el balance de gestión 2025 y destacó la consolidación de un modelo integral de seguridad.

En el cierre de este 2025, el ministro de Seguridad de la Provincia realizó el balance de gestión y destacó la consolidación de un modelo integral de seguridad, con fuerte presencia territorial, inversión histórica en equipamiento y tecnología, prevención comunitaria y resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico.

Durante 2025, el ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén, bajo la conducción de Matías Nicolini y en línea con las políticas impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa, llevó adelante una transformación profunda del sistema de seguridad provincial, orientada a dar respuestas más rápidas, eficaces y cercanas a la ciudadanía.

“Desde el primer día entendimos que la seguridad no se resuelve con medidas aisladas, sino con un modelo integral, decisiones firmes y trabajo sostenido. Hoy Neuquén tiene más prevención, más tecnología, más profesionalización y un Estado presente en cada región de la provincia”, afirmó el ministro.

Uno de los ejes centrales de la gestión fue la puesta en marcha plena de la Ley Provincial N.º 3515, que creó el Consejo Provincial y los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana, que se están instrumentando, fortaleciendo la participación social en el diseño de políticas públicas.

“Creemos en una seguridad que se construye con la comunidad, escuchando a los vecinos y trabajando de manera articulada con los municipios y las instituciones”, sostuvo Nicolini.

Durante el año se desarrollaron más de 200 actividades de prevención comunitaria, alcanzando a 40.000 personas en barrios, escuelas, clubes e instituciones, con capacitaciones sobre violencias, ciberdelitos, grooming, estafas digitales y convivencia ciudadana. En paralelo, se fortaleció el trabajo de 200 Agentes de Prevención Comunitaria en Neuquén capital, Plottier y Junín de los Andes.

Resultados concretos contra el narcomenudeo

La desfederalización de la lucha contra el microtráfico permitió a la Provincia contar con herramientas propias y una respuesta más rápida y eficaz. En 2025 se realizaron más de 130 procedimientos antinarcóticos, con secuestro de estupefacientes, armas, dinero y bienes, además de la demolición de puntos de venta y la recuperación de espacios públicos. Hay 69 condenados en toda la provincia, 11 personas con suspensión de juicio a prueba, 24 fueron con condena efectiva y el resto condena de ejecución condicional.

“Dimos una pelea frontal al narcomenudeo porque sabemos que es un delito que destruye barrios y familias. Neuquén ganó autonomía y capacidad de acción”, remarcó el ministro.

Se destacó además la implementación de la campaña “Denuncia QR”, que facilita denuncias anónimas y seguras en toda la provincia, y la incorporación de bienes provenientes del delito al patrimonio provincial, con un valor estimado de 160 millones de pesos.

Durante la gestión se concretó una fuerte inversión en equipamiento policial y tecnología aplicada a la seguridad. En 2025 se incorporaron 315 móviles policiales, armamento, chalecos antibalas y equipamiento táctico, junto con herramientas digitales para investigaciones criminales.

En materia de videovigilancia, la Provincia destinó 3.773 millones de pesos, con la instalación de 1.840 nuevas cámaras, nuevos centros de monitoreo y sistemas inteligentes en todo el territorio provincial.

Obras, sistema penitenciario y modernización institucional

Como parte de la Ley de Emergencia Penitenciaria, se avanzó en el proceso de ampliación del sistema carcelario con 678 nuevas plazas, más de 31.000 m² de infraestructura y un aumento del 135% de la capacidad penitenciaria. A su vez, se ejecutarán más de 45 obras de seguridad en toda la provincia, entre comisarías, destacamentos, centros de monitoreo y nodos de emergencia.

Recientemente se inauguró un nuevo Pabellón de Máxima Seguridad en la U11. La obra abarca una superficie cubierta de más de 2.500 metros cuadrados y comprende 26 plazas de alojamiento. “Ya se está en proceso de ampliación de la Unidad 22 de Cutral Co y la Unidad 32 de Zapala. Todo eso nos va a permitir llevar la capacidad real de alojamiento de 499, que fue lo que recibimos cuando asumimos la gestión, a casi 1.300 al finalizar la gestión”, puntualizó Nicolini.

La profesionalización de las fuerzas fue una política prioritaria. Más de 8.000 efectivos participaron de capacitaciones en derechos humanos, violencia de género, ciberdelitos y narcotráfico. La nueva Ley Orgánica de la Policía del Neuquén modernizó la institución, fortaleciendo la transparencia, la perspectiva de género y el bienestar del personal.

Actualmente funcionan 50 Oficinas de Intervención Primaria en Situaciones de Género en toda la provincia, junto con dispositivos de monitoreo que protegen a más de 1.100 personas.

“La seguridad es una política pública central y permanente. Lo que hicimos en 2025 sienta las bases de un Neuquén más seguro, con más prevención y más capacidad de respuesta”, concluyó Nicolini. Con una proyección clara hacia 2026, el ministerio de Seguridad consolida un modelo de seguridad ciudadana moderno, integral y cercano, orientado a cuidar a las familias neuquinas y fortalecer la presencia del Estado en cada rincón de la provincia.