Murió en Cipolletti el camionero que fue picado por una serpiente yarará

Fue en cercanías de Cutral Co o Plaza Huincul.

Miguel Esteban Contreras fue picado por una serpiente Yarará en cercanías de Plaza Huincul o Cutral Co y luego de estar encontrarse una semana en estado crítico en Cipolletti, donde había sido derivado, se confirmó la noticia de su muerte.

El deceso fue confirmado desde por el jefe de la Zona Sanitaria V, Daniel Conti.

En principio, se pudo establecer que el camionero de 44 años, había bajado de su vehículo para estirar un poco las piernas cuando sintió un pinchazo. No le dio importancia, pero momentos después se comenzó a sentir mal.

Después de algunas horas de ocurrido el hecho, logró pedir ayuda por sus propios medios y fue asistido en el hospital de Complejidad Media.

Una vez que fue estabilizado se dispuso su derivación a Centenario y finalmente quedó internado en un sanatorio privado de Cipolletti, porque la persona contaba con obra social.

En la ciudad rionegrina permaneció en gravísimo estado hasta que se conoció hoy su deceso. Se estima que fue picado por una serpiente yarará que, cuando no se atiende de manera inmediata, puede tener estas consecuencias fatales.

El chofer era un trabajador oriundo de Cerri, localidad cercana a Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Hasta allí se trasladarán sus restos.