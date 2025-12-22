La cámara informó cómo funcionarán los comercios para las fiestas de fin de año

Desde la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Producción y Turismo de Cutral Co y Plaza Huincul, que preside Fabio Schwab se informó cómo funcionará la actividad comercial para las festividades de fin de año.
En este sentido, se indicó que en virtud del acuerdo firmado oportunamente en años anteriores, con el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén, se aplicará la siguiente modalidad.
Para los días 24 y 31 de diciembre del 2025 se aplicarán de la siguiente manera:
- El día 24/12/2025 los comercios incluidos en este acuerdo cerrarán sus puertas a las 16:00 horas.
- El día 31/12/2025 los comercios incluidos en este acuerdo cerrarán sus puertas a las 13:00 horas.
Estas medidas son las recomendadas para los asociados a la entidad y el comercio en general, cuyos propietarios tienen la libertad de decidir la modalidad, en acuerdo con sus empleados; o para el caso de que sean ellos mismos quienes atiendan.