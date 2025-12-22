La agrupación de voluntarias logró 500 esterilizaciones a mascotas este 2025

La agrupación de voluntarias lleva adelante esta tarea desde hace años en la ciudad.

Desde la organización proteccionista Manos Amigas se informó que este 2025 llegaron a las 500 esterilizaciones para perros y gatos, tanto machos como hembras.

Aprovecharon este fin de año para agradecer la colaboración del profesional que lleva adelante las campañas -a bajo costo- y las vecinas y vecinos que compartieron la tarea.

Es por esta razón es que hicieron un agradecimiento. “Nos llena de emoción y gratitud compartir que 500 esterilizaciones han sido realizadas en el 2025 gracias al esfuerzo de un gran equipo y a la generosidad de nuestra comunidad. Este logro es fruto de la unión, el compromiso y el amor por los animales”, dijeron.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a quienes hacen posible este trabajo tan importante: al vete Pepe, que con su experiencia, profesionalismo y dedicación, ha acompañado a nuestro equipo en cada campaña. Su compromiso es fundamental para que este grupo funcione. Gracias por estar siempre a nuestro lado, por compartir tu conocimiento y por ser una pieza clave en esta causa”.

Siguieron: “A todas las personas que confiaron en nosotras, trayendo a sus perrhijxs, a los de su familia, los de la calle, los del vecino… ¡Cada uno de esos actos de solidaridad y compromiso suma enormemente!”.

“Agradecemos profundamente su paciencia, su confianza y, sobre todo, su comprensión sobre la importancia de la esterilización como una herramienta de salud pública y bienestar animal. Cada uno de ustedes es parte fundamental de este cambio”, describieron.

“A las sedes barriales y espacios que han abierto sus puertas para ser sede de nuestras campañas. Gracias por entender la importancia de trabajar de manera conjunta por el bienestar de todos. Agradecemos su disposición y el apoyo para llevar adelante esta labor”, mencionaron.

“A todas las voluntarias que, mes a mes, se entregan con dedicación y amor a esta causa. Sabemos que no siempre es fácil: el frío, el calor, el cansancio, los estudios, la familia… pero su entrega nunca flaquea. Ustedes son el corazón de esta organización, las que mantienen viva la llama de la esperanza y el compromiso por los animales que tanto lo necesitan. Gracias por su esfuerzo, por su tiempo y, sobre todo, por su pasión incansable por hacer un mundo mejor para ellos”, manifestaron.

Luego de agradecer a todos concluyero: “hoy podemos decir con orgullo que hemos hecho una diferencia. Y este es solo el comienzo. Gracias por ser parte de este cambio. Gracias por involucrarse”, y renovaron el compromiso para continuar con la tarea en 2026.