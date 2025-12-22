Inició el programa de tutorías para estudiantes de escuelas técnicas

Son más de 2.000 alumnos de 4.º, 5.º y 6.º año de EPET que necesitan acreditar espacios curriculares. Iniciaron la cursada a través de 68 aulas virtuales este lunes.

Desde esta semana se desarrolla en toda la provincia el Programa de Tutorías de Verano 2026, destinado a estudiantes de 4º, 5º y 6º año de todas las escuelas técnicas que adeudan materias.

La propuesta, impulsada por la subsecretaría de Políticas Educativas y el Equipo Jurisdiccional de Trayectorias Educativas, cuenta con 68 aulas virtuales habilitadas; y alcanza a un total de 2.019 estudiantes.

De ese total, 1.012 corresponden al Ciclo Básico y 1.007 al Ciclo Orientado. El programa garantiza instancias de acompañamiento pedagógico, seguimiento y preparación para la acreditación de espacios curriculares pendientes.

Las tutorías se extenderán hasta el 15 de febrero y tienen como objetivo asegurar que en todas las localidades de la provincia existan herramientas pedagógicas que acompañen las trayectorias educativas y brinden respuestas concretas a las necesidades de las y los estudiantes.

Con esta propuesta, la provincia continúa fortaleciendo la educación técnica y ampliando oportunidades reales para la continuidad y finalización de los estudios secundarios.

Esta iniciativa es uno de los dispositivos generados bajo la consigna “Educación activa el Verano” propuesto desde el ministerio de Educación neuquino para acompañar a estudiantes de diferentes niveles, con estrategias que apuestan al refuerzo escolar, como lo son también Re Creo Educativo – pensada para niños y niñas que egresan de escuelas primarias de jornada simple y el Taller de Técnicas de Estudio, entre otras dinámicas.