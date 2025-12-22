El camino del campeón: Así fue el camino de la reserva de Alianza

Fecha por fecha

El conjunto de Cutral Co se consagró campeón en Reserva en la última fecha y hubo festejo en el Alvaro Pedro Ducas. A continuación te dejamos como le fue en cada fecha.

Fecha 1 ALIANZA 3 – Unión Vecinal 1

Fecha 2 ALIANZA 1 – Centenario 1

Fecha 3 San Lorenzo 1 – ALIANZA 5

Fecha 4 ALIANZA 3 – Don Bosco 1

Fecha 5 Independiente 0 – ALIANZA 3

Fecha 6 ALIANZA 4 – Maronese 3

Fecha 7 Pacifico 0 – ALIANZA 1

Fecha 8 ALIANZA 4 – 0 Patagonia

Fecha 9 Petrolero 4 – ALIANZA 0

Fecha 10 ALIANZA 3 – Rincón 1

Fecha 11 San Patricio 2 – ALIANZA 3

Fecha 12 Unión Vecinal 2 – ALIANZA 3

Fecha 13 Centenario 1 – ALIANZA 4

Fecha 14 ALIANZA 1 – San Lorenzo 1

Fecha 15 Don Bosco 2 – ALIANZA 5

Fecha 16 ALIANZA 0 – Independiente 1

Fecha 17 Maronese 3 – Alianza 3

Fecha 18 ALIANZA 2 – Pacífico 3

Fecha 19 Patagonia 2 – ALIANZA 0

Fecha 20 ALIANZA 2 – Petrolero 1

Fecha 21 Rincón 0 – ALIANZA 1

Fecha 22 ALIANZA 5 – San Patricio 1

Alianza fue líder de principio a fin y logró ser campeón luego de 10 años en la categoría.