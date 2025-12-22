Copelco se sumó a la Noche de las Vacunas en Cutral Co

Se colocaron 160 dosis.

El pasado viernes, el equipo de personal que forma parte del Servicio Social de Copelco se sumó a la jornada lanzada por Provincia y que se denomina La Noche de las Vacunas.

La cooperativa informó que se aplicaron más de 160 dosis destinadas a completar el Esquema Nacional de Vacunación.

Las vecinas y vecinos que se acercaron para consultar y vacunarse permiten fortalecer el bienestar de toda la comunidad. Es por esta razón que la cooperativa Copelcod agradeció a cada uno de los que concurrieron.

El personal de Copelco se instaló en Roca y Carlos H Rodríguez.