Cómo estará el tiempo en el inicio de la semana de Navidad para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que el lunes, en la semana que se celebra la Navidad, el viento tendrá protagonismo.
Para hoy, la temperatura máxima será de 29° Centígrados y la mínima de 12° Centígrados. El viento será del oeste a 40 kilómetros con ráfagas de 47 kilómetros durante el día. Para la noche se mantendrá en el mismo sector a 44 kilómetros con ráfagas de 51.
El cielo estará despejado durante el día y para la noche estará parcialmente nublado. Para el martes la mínima será de 27° Centígrados.