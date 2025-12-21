Violento impacto termina con vuelco en el barrio Cooperativa

Según las primeras informaciones, no hubo lesionados de gravedad

Esta mañana dos vehículos chocaron en la esquina de Principal Saez y San Juan. Uno de ellos quedó volcado sobre la vereda sureste.

A pesar de los cuantiosos daños y el fuerte impacto, no se reportaron personas heridas de gravedad.

Según las primeras informaciones, los protagonistas son dos vehículos tipo sedan, uno gris que tiene el choque en la parte frontal, con cuantiosos daños materiales, que quedó sobre la cuadrícula media de la esquina.

El otro auto, de color blanco, quedó a centímetros del poste del alumbrado, a unos escasos metros de un consultorio médico que está sobre la esquina.

En el sector está el gimnasio municipal y el CPEM 6, es una zona muy transitada en horarios escolares pero no durante la noche. Actuó la policía provincial y el personal de salud.