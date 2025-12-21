Se realizó la noche de las Vacunas en la Región Comarca Petrolera

Tal como estaba previsto, las actividades comenzaron a las 18 h del sábado en la plaza San Martín de Cutral Co, en época de compras navideñas.

Con la aparición de casos de sarampión, tos convulsa y otras enfermedades para las que ya existe vacuna, desde el sistema público se inició un programa de búsqueda de personas sin vacunar. Y por ello se organizó en toda la provincia “La noche de las vacunas”.

El equipo de enfermería y agentes sanitarios de Cutral Co y Plaza Huincul se sumaron y realizaron controles de calendario, actualización de esquemas, controles de signos vitales y acciones de educación para la salud.

Durante la jornada se logró captar lactantes de 5 meses, niños de 11 años y adultos mayores, entre los grupos más relevantes. Todos ellos completaron su esquema de vacunación y ahora estarán más protegidos.

A esta iniciativa también se sumó Copelco, que cumplió con vacunar gratuitamente a quienes lo requirieron.

Las autoridades sanitarias destacaron dos aspectos clave del éxito de la campaña. La implementación de un horario extendido resultó fundamental para facilitar el acceso de la población trabajadora y las familias.

“Dieciséis de los efectores no eran puntos o vacunatorios habituales” -señaló el ministro de Educación, Martín Regueiro- la decisión de acercarse a plazas, ferias y lugares donde la gente transita habitualmente representó una forma efectiva de llegar a la comunidad y facilitar el acceso a la vacunación”.

“La estrategia de implementar puntos de acceso masivos en lugares no tradicionales demostró ser efectiva para atraer a la población. Además, cada uno de estos puntos de vacunación representa una brecha que logramos disminuir”, agregó Montero.

La iniciativa también contó con la participación del sector privado: Leben Salud, Copelco de Cutral Co y la Clínica Chapelco de San Martín de los Andes se sumaron activamente a la jornada de vacunación gratuita.