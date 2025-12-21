¿Qué diputados faltaron más a las sesiones? Te contamos como les fue a los de Cutral Co

El colega Alejandro Polizzo hizo pública la información sobre las faltas de diputados provinciales a las sesiones de la Legislatura de Neuquén.
Según el registro de las sesiones legislativas, la que menos asistió fue Carolina Riccomini del partido Juntos, con nueve faltas. Hay que recordar que las sesiones se hacen solamente dos semanas al mes por lo que nueve faltas es un número importante.
¿Cómo les fue a los tres diputados de Cutral Co y Plaza Huincul?
Respecto de los tres representantes de la región Comarca Petrolera, Paola Cabezas tiene tres faltas a las sesiones.
En tanto que Juan Sepúlveda faltó a una sesión, con aviso, durante todo el 2025 y Yamila Hermosilla tuvo asistencia perfecta, estuvo en todas las sesiones.
Según la información de Polizzo, el resto de los diputados quedaron así:
- Ramón Fernandez (Movimiento Popular Neuquino) 8 faltas todas con anuencia legislativa.
- Francisco Lepore (Avanzar) 5 faltas, 4 justificadas con anuencia y 1 sin aviso.
- Andrés Blanco (FIT-Unidad) 4 faltas, 1 sin aviso.
- María Cecilia Papa, del nuevo bloque Democracia Neuquén (abandonó Fuerza Libertaria). 4 faltas, todas con anuencia legislativa.
- Gabriel Álamo (MPN) 4 faltas, todas con anuencia legislativa.
El ranking sigue con 3 faltas de:
- Patricia Fernández (MPN)
- Paola Cabeza (MPN)
- Gisselle Stillger (Arriba)
- Brenda Buchiniz (Cumplir)
- Darío Martínez (Unión por la Patria)
Con dos faltas:
- Alberto Bruno (Fuerza Libertaria)
- Damián Canuto (PRO-NCN)
- Mercedes Tulián (PRO)
- Lorena Parrilli (Unión por la Patria)
- Daniela Rucci (MPN)
Con una sola falta:
- Osvaldo “Pampa” Peralta, (Unión por la Patria)
- Ludmila Gaitán, (MPN)
- Marcelo Bermúdez (PRO)
- Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria)
- Juan Sepúlveda (MPN)
- Ernesto Novoa (Comunidad)
- Matías Martínez (Comunidad)
- Julieta Ocampo (Frente de Izquierda y los Trabajadores),
- Cielubi Obreque (MPN)
ASISTENCIA PERFECTA
- Gerardo Gutiérrez y Claudio Dominguez (MPN)
- Luz Ríos y Yamila Hermosilla (Comunidad)
- Juan Federico Méndez y Mónica Guanque (Democracia Neuquén);
- Verónica Lichter (PRO)
- Carlos Coggiola (Neuquén Federal)
- César Gas (JxC-UCR).