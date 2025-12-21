Hubo pesebre viviente, música y feria en el gimnasio municipal por la Mágica Navidad

Este sábado en el Gimnasio Municipal de Cutral Co General E. Mosconi, se vivió la Segunda Edición de Mágica Navidad, una propuesta pensada para compartir en familia y comenzar a sentir el espíritu de las Fiestas.

Vecinos y vecinas de todas las edades se acercaron para compartir la tarde y recorrer las distintas propuestas del evento. Entre las actividades, se presentó el Pesebre Viviente, una puesta que convocó a familias y acompañó el encuentro en el marco de las celebraciones navideñas.

La feria Mankel acompañó el encuentro con la participación de feriantes y artesanos, mientras que sobre el escenario se presentaron la Academia de Danzas Urbanas Sud Queen y el grupo Ke Pinta, sumando música y baile a la tarde.