El verano llega con viento ¿cuál será la velocidad más rápida de las ráfagas?

El pronóstico de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) informó que para la zona de Cutral Co y Plaza Huincul la temperatura máxima será de 24 grados y habrá viento entre 45 y 50 kilómetros por hora por toda la jornada.
Y en el pronóstico extendido, sigue la misma tendencia, salvo uno que otro día, el viento estará presente durante toda la semana navideña.
El cielo estará despejado, las temperaturas serán cercanas a los 30 grados y siempre con la presencia del viento desde el oeste y suroeste entre 35 y 50 kilómetros por hora.