El verano llega con viento ¿cuál será la velocidad más rápida de las ráfagas?

Y en el pronóstico extendido, sigue la misma tendencia, salvo uno que otro día, el viento estará presente durante toda la semana navideña.

El pronóstico de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) informó que para la zona de Cutral Co y Plaza Huincul la temperatura máxima será de 24 grados y habrá viento entre 45 y 50 kilómetros por hora por toda la jornada.

El cielo estará despejado, las temperaturas serán cercanas a los 30 grados y siempre con la presencia del viento desde el oeste y suroeste entre 35 y 50 kilómetros por hora.