Derrota de Pérfora y campeonato Decano

En la final del Prefederal de Básquet 2025

El Verde de Plaza Huincul no pudo con un sólido Pacífico y cayó derrotado en el último juego de la serie por la final del Pre Federal de Básquet 2025 por 81 a 61.

A pesar de la igualdad durante los primeros minutos, Pacífico comenzó de a poco a tomar ventaja en el marcador y dominó hasta el final del encuentro cerrando a su favor el partido decisivo de la série.

Así finalizo cada cuarto: 1 cuarto 27 a 16, 2 cuarto 47 a 31, 3 cuarto 66 a 49 y el 4 cuarto 81 a 61. Todos a favor del conjunto de Neuquén.