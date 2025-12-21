Cutral Co entrará en asueto administrativo el 24 de diciembre

Con esta decisión, habrá atención el lunes 22 y el martes 23 de diciembre en todas las dependencias municipales

Desde el gobierno municipal se informó que el asueto para empleados municipales y personal de planes comenzará el 24 de diciembre y finalizará el 2 de enero.

Con esta decisión, habrá atención el lunes 22 y el martes 23 de diciembre en todas las dependencias municipales mientras que en la víspera de Navidad y hasta el lunes 5 de enero, solamente se mantendrán las guardias mínimas de los servicios básicos.

Como el viernes 2 de enero es el último día de asueto, el 5 de enero se retomarán las actividades normales.