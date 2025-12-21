Alianza empató en Regina y se despidió del Torneo Regional Amateur

La serie fue para Regina por un global de 4 a 3.

El equipo de Cutral Co visitó a Atlético Regina por el partido de vuelta de los octavos de final de la competencia con la obligación de ganar para avanzar de ronda y fue empate 2 a 2.

El primer tiempo fue igualado con varias chances para los dos equipos pero terminaba 0 a 0. En el segundo tiempo, Alianza encontró el primero gol a los 5 minutos del complemento en los pies de Alejandro Diaz y solo 5 minutos despues el 2 a 0.

Regina pudo reaccionar para descontar en el marcador e igualar la serie, pero a los 35 minutos del segundo tiempo puso el dudoso 2 a 2 que todo Alianza le reclamó a la asistente.

En esos reclamos, Enzo Diaz se fue expulsado y Alianza terminó jugando con 10 jugadores. El equipo de Cutral Co tuvo algunas aproximaciones para ponerse nuevamente en ventaja pero no pudo y la serie fue para Regina por un global de 4 a 3.