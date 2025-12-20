Seguirá abierta la subecretaría de Capacitación para reinscribirse a las becas en Plaza Huincul

Desde la Subsecretaría de Capacitación se informa que, del 15 al 30 de diciembre inclusive, las y los beneficiarios de la Beca Provincial Gregorio Álvarez podrán realizar la renovación correspondiente al ciclo 2026.
El trámite deberá efectuarse de manera presencial en el edificio de la Subsecretaría de Capacitación, ubicado en Avenida del Libertador 514, en los siguientes días y horarios:
Del 22, 23, 29 y 30 de diciembre: de 10:00 a 15:00 horas. Las y los beneficiarios que ya las perciben deben reinscribirse y presentar la documentación para no perder la ayuda.
Para conocer los requisitos y la documentación necesaria, las personas interesadas deberán acercarse a la Subsecretaría de Capacitación dentro del período establecido.
Requisitos para la inscripción: https://www.neuquen.gob.ar/educaneuquen/wp-content/uploads/2025/12/reinscripcion-inicial-primaria-secundaria-1.pdf