Qué dice el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se pronosticó para este sábado una jornada con cielo mayormente cubierto a lo largo del día.
La temperatura máxima será de 28° Centígrados y la mínima de 14°.
En cuanto al viento se presentará del oeste: a 45 kilómetros con ráfagas de 70 kilómetros durante el día. Para la noche se mantendrá del mismo cuadrante a 58 kilómetros con ráfagas iguales.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche mayormente despejado.
Para el domingo se anuncia inestabilidad en el día y hacia la noche se despejará. La temperatura a 24° Centígrados de máxima y 10° de mínima.