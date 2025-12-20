Neuquén: se formalizó el estatuto de la comisión Mixta de seguridad e higiene para Vaca Muerta

Es un ámbito central para la prevención de riesgos laborales en la actividad hidrocarburífera.

Las principales representaciones de la industria petrolera alcanzadas por el convenio colectivo de trabajo 644/12 firmaron en Neuquén un acuerdo que ordena y formaliza el funcionamiento de la comisión mixta paritaria de seguridad e higiene, un ámbito central para la prevención de riesgos laborales en la actividad hidrocarburífera.

El documento fue suscripto este 18 de diciembre durante una reunión plenaria realizada en el Centro Recreativo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Participaron las tres partes paritarias que integran la comisión: el sindicato, las empresas productoras nucleadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y las compañías de servicios agrupadas en la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE).

La comisión mixta fue conformada originalmente en 2020 y desde entonces mantiene un funcionamiento regular y sostenido.

A lo largo de estos años se consolidó como un espacio de trabajo técnico y de diálogo permanente entre trabajadores, empresas y el Estado, con foco en la seguridad, la higiene y la salud laboral en uno de los sectores más complejos y estratégicos del país. El encuentro de esta semana correspondió a su reunión número 37.

El acuerdo firmado no crea un nuevo organismo, sino que establece un estatuto interno que fija reglas claras para su funcionamiento. El objetivo es fortalecer su operatividad, darle previsibilidad a su agenda y mejorar la capacidad de seguimiento de los temas tratados, en línea con la dinámica que impone el desarrollo de Vaca Muerta.

Entre los puntos centrales, se estableció una periodicidad mensual obligatoria de reuniones, con actas formales que registren los temas abordados y los compromisos asumidos. Cada una de las tres partes contará con un voto, mientras que la autoridad de aplicación provincial en materia de seguridad e higiene y la ART Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados (MEOPP ART) participarán como asistentes, sin derecho a voto.

El estatuto también consolida la creación de un Consejo Directivo, integrado por representantes de los tres sectores, y formaliza el trabajo de subcomisiones técnicas destinadas a abordar problemáticas específicas. Las decisiones que surjan de estos ámbitos serán vinculantes, siempre que cuenten con el consenso de las partes representadas.

En su tramo final, el acuerdo reafirma el compromiso de canalizar dentro de este espacio todos los planteos vinculados a la seguridad y la higiene laboral. La apuesta es fortalecer el diálogo técnico y la toma de decisiones consensuadas como herramientas clave para mejorar las condiciones de trabajo y sostener la paz social en una actividad estratégica para la provincia de Neuquén y para la matriz energética nacional.