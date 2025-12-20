“Narrativas Urgentes”, los testimonios de antiguos pobladores se presentó en la biblioteca

El presidente del Deliberante de Cutral Co, Jesús San Martín participó de la presentación.

El viernes por la tarde se hizo la presentación del libro “Narrativas Urgentes Cutral Co y Plaza Huincul, una comunidad”. Se trata de una obra que reúne testimonios de antiguos pobladores de la zona, compilados por las profesoras Beatriz Moreno y Marisa Reyes.

La propuesta se llevó adelante en el auditorio de la biblioteca Carlos H. Rodríguez de Cutral Co. El trabajo contribuye a preservar la memoria colectiva y a fortalecer la identidad como comunidad, fundamentalmente para las futuras generaciones, según destacó el presidente del Deliberante, Jesús San Martín, quien concurrió a la presentación.

Hubo concurrencia de las y los vecinos que aportaron sus testimonios.