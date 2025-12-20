“Narrativas Urgentes”, los testimonios de antiguos pobladores se presentó en la biblioteca

El viernes por la tarde se hizo la presentación del libro “Narrativas Urgentes Cutral Co y Plaza Huincul, una comunidad”. Se trata de una obra que reúne testimonios de antiguos pobladores de la zona, compilados por las profesoras Beatriz Moreno y Marisa Reyes.
La propuesta se llevó adelante en el auditorio de la biblioteca Carlos H. Rodríguez de Cutral Co. El trabajo contribuye a preservar la memoria colectiva y a fortalecer la identidad como comunidad, fundamentalmente para las futuras generaciones, según destacó el presidente del Deliberante, Jesús San Martín, quien concurrió a la presentación.
Hubo concurrencia de las y los vecinos que aportaron sus testimonios.