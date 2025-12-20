Hacían delivery de droga en Senillosa y Centenario: fueron acusados y detenidos

Fueron acusados por la venta de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas. como coautores.

En una audiencia de formulación de cargos realizada este sábado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó a cinco personas, cuatro varones y una mujer, de integrar una banda dedicada a la venta de estupefacientes en las ciudades de Senillosa y Centenario.

Las imputaciones fueron realizadas por la mañana durante una audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén. Y la fiscal del caso Silvia Moreira junto al asistente letrado Pablo Jávega, ambos de la fiscalía de Narcocriminalidad, pidieron medidas cautelares para que los acusados y la acusada permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

Según la teoría del caso presentada, la actividad fue desarrollada al menos entre el 3 de septiembre y el 19 de diciembre de 2025. Los imputados y la imputada operaban desde distintos puntos de venta fijos y bajo la modalidad de entrega a domicilio.

Lo hacían en diversos horarios con personas que se acercaban a adquirir estupefacientes en esas bocas de expendio o bien a través de la modalidad delivery, empleando autos.

De acuerdo a la evidencia recolectada mediante el trabajo conjunto de la fiscalía y la Policía provincial, la participación de cada una de las personas fue la siguiente:

J. E. F. (varón), P. A. G. (varón) y A. M. M. (mujer): Realizaban tareas de comercialización, acopio y recepción de pagos.

J. D. A. (varón) y P. G. G. (varón): Encargados del acopio, fraccionamiento de la sustancia y recepción de pagos.

Se indicó que la formulación de cargos se efectuó luego de cuatro allanamientos simultáneos realizados ayer por la fiscalía de Narcocriminalidad y el departamento Antinarcóticos de la Policía provincial, que permitieron desarticular los centros de operación:

En la calle Pascual Puente de Senillosa: en la vivienda del imputado J. E. F. (donde funcionaba un comercio), se incautaron 118,47 gramos de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nailon y $3.453.600 en efectivo.

En el sector chacras de Senillosa: en un domicilio se hallaron 26 gramos de cocaína, una balanza y un postnet.

En el loteo C.H. de Senillosa: en la propiedad habitada por P. A. G. y A. M. M., se procedió al secuestro de un vehículo Fiat Bravo vinculado a la logística delictiva.

En el barrio Vista Hermosa en Centenario: En este inmueble, identificado como lugar de acopio, se secuestraron 461 gramos de cocaína, $190.000, un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con municiones y elementos de fraccionamiento.

En principio, se informó que el hecho fue calificado provisoriamente como comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en calidad de coautores.

El juez de Garantías Lucas Yancarelli avaló la formulación de cargos, y como medidas cautelares se estableció la prisión preventiva para P. A. G. (varón), por cuatro meses, y en el caso de J.D.A (varón), por dos meses; además de la imposición de prisión domiciliaria por cuatro meses para J. E. F. (varón), A. M. M. (mujer) y P.G.G (varón).

También, por pedido del Ministerio Público Fiscal, se embargaron las cuentas bancarias y las billeteras virtuales de las personas imputadas, y se clausuró la vivienda allanada en Centenario.