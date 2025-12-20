Felicitaciones para Georgina

Se recibió en la Universidad Favaloro.

“Queremos felicitar a Georgina A Adem quien recibió su titulo de DOCTORA en la Universidad de Favaloro. Orgullosos de vos, lograste tu sueño con empeño y esfuerzo. Sabemos que tu humanidad te llevará a cuidar y luchar por todos aquellos que se apoyen en ti y tu profesión”.

“¡Te amamos. La residencia te espera. Tu familia y amigos festejamos tu logro!”.

“Querida Georgi: siempre recordá las palabras del Dr. René Favaloro: “Solo con esfuerzo persistente, con pasión y honestidad nuestros sueños se harán realidad”.