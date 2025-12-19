Vuelve Korotey Bar y Ateneo: ¡Rock, birra y cultura en Huincul!

Marcá el 26 de diciembre en el calendario porque la avenida San Martín 235 no va a volver a ser la misma. Bajo una nueva gestión que apuesta fuerte a la identidad local, abre sus puertas Korotey Bar & Ateneo, un espacio que promete ser el nuevo búnker del rock y la cultura en la comarca.
Hablamos con los nuevos capitanes del barco, los primos Dani Bravo y Damián “Ponja” Salinas, quienes se pusieron al hombro la marca para traerla desde Cutral Co a Huincul, dándole un giro total.
“Queremos que Korotey sea la casa de los músicos de acá”
- Korotey ya es un nombre conocido, pero esta versión viene con “Ateneo” bajo el brazo. ¿De qué se trata esta nueva etapa en Plaza Huincul?
- “Dani: “¡Tal cual! El nombre sigue, pero el alma es nueva. Nos mudamos a la avenida San Martín 235 (frente a la U) con la idea de que no sea solo un bar donde vas a tomar algo. El ‘Ateneo’ es porque queremos que pase de todo: presentaciones de discos, charlas, arte… queremos que la cultura respire acá adentro”.
2. Son primos y se mandaron en este proyecto juntos. ¿Cómo se dividen los roles entre Dani y el “Ponja”?
- Ponja: “¡Es un equipo! Los dos somos apasionados del rock y de la buena atención. Yo estoy más en la movida de la agenda musical y Dani está atento a que la experiencia en el bar sea impecable. La confianza de ser familia hace que todo fluya.”
3. Hablemos de lo que nos gusta: la birra. ¿Qué vamos a encontrar en las canillas de Korotey?
- Dani: “Acá la prioridad es lo nuestro. Vamos a tener cerveza artesanal tirada de productores de la zona. Hay gente acá que hace cosas increíbles y queremos que Korotey sea su vitrina oficial. Birra fresca, local y con aguante.”
4. La agenda musical es clave en un ambiente rockero. ¿Ya tienen nombres dando vueltas para el escenario?
- Ponja: “¡Olvidate! La idea es que todas las semanas haya bandas de la comarca y de la región. Queremos que el músico local se sienta cómodo, con buen sonido y un público que valore el laburo que hacen. El rock local necesita su lugar y ya lo encontró. (Tenemos agenda llena hasta marzo del 2026)”
5. El 26 de diciembre es la gran fecha. ¿Cómo se preparan para ese debut y qué mensaje le mandan a la gente de Cutral y Huincul?
- Dani: “Estamos a mil, cuidando cada detalle del diseño (con esos tonos cemento y naranja que nos identifican) para que el ambiente sea bien rockero y acogedor. Solo les decimos que se vengan con ganas de compartir, porque el 26 brindamos todos por esta nueva etapa. ¡Los esperamos frente a la U!”.
Si no aguantás hasta el 26, te contamos un secreto: ya podés darte una vuelta. Las puertas ya están entornadas y los chicos están en el bar “ajustando los motores” para que todo salga perfecto. Pasate a conocer el lugar, pero preparate, porque el 26 de diciembre tiramos toda la carne al asador con la inauguración oficial.
📍 Datos clave para no perderse:
- Apertura Oficial: 26 de diciembre.
- Lugar: Avenida San Martín 235, Plaza Huincul.
- Propuesta: Cerveza artesanal tirada, bandas en vivo y agenda cultural.
Horarios: jueves a domingos a partir de las 19 horas.