Vuelve Korotey Bar y Ateneo: ¡Rock, birra y cultura en Huincul!

Marcá el 26 de diciembre en el calendario porque la avenida San Martín 235 no va a volver a ser la misma. Bajo una nueva gestión que apuesta fuerte a la identidad local, abre sus puertas Korotey Bar & Ateneo, un espacio que promete ser el nuevo búnker del rock y la cultura en la comarca.

Hablamos con los nuevos capitanes del barco, los primos Dani Bravo y Damián “Ponja” Salinas, quienes se pusieron al hombro la marca para traerla desde Cutral Co a Huincul, dándole un giro total.

“Queremos que Korotey sea la casa de los músicos de acá”

Korotey ya es un nombre conocido, pero esta versión viene con “Ateneo” bajo el brazo. ¿De qué se trata esta nueva etapa en Plaza Huincul?

“Dani: “¡Tal cual! El nombre sigue, pero el alma es nueva. Nos mudamos a la avenida San Martín 235 (frente a la U) con la idea de que no sea solo un bar donde vas a tomar algo. El ‘Ateneo’ es porque queremos que pase de todo: presentaciones de discos, charlas, arte… queremos que la cultura respire acá adentro”.

2. Son primos y se mandaron en este proyecto juntos. ¿Cómo se dividen los roles entre Dani y el “Ponja”?

Ponja: “¡Es un equipo! Los dos somos apasionados del rock y de la buena atención. Yo estoy más en la movida de la agenda musical y Dani está atento a que la experiencia en el bar sea impecable. La confianza de ser familia hace que todo fluya.”

3. Hablemos de lo que nos gusta: la birra. ¿Qué vamos a encontrar en las canillas de Korotey?

Dani: “Acá la prioridad es lo nuestro. Vamos a tener cerveza artesanal tirada de productores de la zona. Hay gente acá que hace cosas increíbles y queremos que Korotey sea su vitrina oficial. Birra fresca, local y con aguante.”

4. La agenda musical es clave en un ambiente rockero. ¿Ya tienen nombres dando vueltas para el escenario?

Ponja: “¡Olvidate! La idea es que todas las semanas haya bandas de la comarca y de la región. Queremos que el músico local se sienta cómodo, con buen sonido y un público que valore el laburo que hacen. El rock local necesita su lugar y ya lo encontró. (Tenemos agenda llena hasta marzo del 2026)”

5. El 26 de diciembre es la gran fecha. ¿Cómo se preparan para ese debut y qué mensaje le mandan a la gente de Cutral y Huincul?

Dani: “Estamos a mil, cuidando cada detalle del diseño (con esos tonos cemento y naranja que nos identifican) para que el ambiente sea bien rockero y acogedor. Solo les decimos que se vengan con ganas de compartir, porque el 26 brindamos todos por esta nueva etapa. ¡Los esperamos frente a la U!”.

Si no aguantás hasta el 26, te contamos un secreto: ya podés darte una vuelta. Las puertas ya están entornadas y los chicos están en el bar “ajustando los motores” para que todo salga perfecto. Pasate a conocer el lugar, pero preparate, porque el 26 de diciembre tiramos toda la carne al asador con la inauguración oficial.

📍 Datos clave para no perderse:

Apertura Oficial: 26 de diciembre.

26 de diciembre. Lugar: Avenida San Martín 235, Plaza Huincul.

Avenida San Martín 235, Plaza Huincul. Propuesta: Cerveza artesanal tirada, bandas en vivo y agenda cultural.

Horarios: jueves a domingos a partir de las 19 horas.