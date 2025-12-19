Vecinos indignados porque hubo vandalismo en el Parque de la Convivencia, recién inaugurado

La zona del playón dedicada a la práctica del básquet fue vandalizado por personas que se quisieron robar las cadenas que hacían de red.
Se trata de un playón que tiene una estructura circular, con tres aros, para que se realice la práctica informal de básquet.
Uno de los tableros sufrió una rotura con la fuerza que se hizo para quitar la cadena, dos de las redes quedaron dañadas pero en su sitio y en la tercera consiguieron llevársela.
La indignación es porque tanto en barrio Central como Suyai esperaron mucho tiempo para que la zona fuera parquizada y utilizarla para el deporte y a menos de un mes ya fue vandalizada.