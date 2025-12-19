Es hoy: será la “noche de las vacunas” en Plaza Huincul y Cutral Co

Se recomienda asistir con el carnet de vacunación, lo que permitirá verificar las dosis aplicadas y las que restan completar

Este viernes 19 de diciembre, la comarca petrolera será parte de La Noche de las Vacunas, una propuesta impulsada a nivel provincial que busca ampliar el acceso a la vacunación con horarios extendidos y puntos estratégicos en espacios públicos.

El hospital Aldo Maulú y el vacunatorio de Copelco participarán de la jornada con atención de 18 a 22 horas, ofreciendo la posibilidad de iniciar o completar esquemas de vacunación para la comunidad. Para facilitar la concurrencia, se habilitarán tres puntos de atención:

  • Plaza San Martín de Cutral Co
  • Parque Rivadulla (ex U) de Plaza Huincul
  • Vacunatorio del hospital Aldo Maulu
  • Roca y Carlos H. Rodríguez donde estará el personal de Copelco.

Desde el área de salud se recomienda asistir con el carnet de vacunación, lo que permitirá verificar las dosis aplicadas y las que restan completar, de acuerdo a la edad y situación de cada persona. En el caso que no lo tengas, con el número de DNI se puede hacer la búsqueda en el sistema.