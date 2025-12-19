Se adjudicó la obra pluvioaluvional para la calle Salta de Cutral Co: empezará en febrero

Tiene un plazo de ejecución de 330 días.

Se adjudicó hoy la obra del plan pluvioaluvional para la calle Salta y las áreas céntricas en Cutral Co. La empresa Cocyar S.A. tendrá a su cargo la ejecución que está planteada en 330 días corridos, a partir de su inicio.

En el salón de Acuerdos Américo Verdenelli, el intendente Ramón Rioseco; el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico; y el representante de la empresa, Fabián Haag rubricaron el acuerdo.

El jefe comunal Rioseco señaló que la “calle Salta es recurrente” y que particularmente, José Rioseco, lo había iniciado. “Logramos con suerte terminar la mitad de la obra que fue hasta el barrio Cooperativa que la tuvimos que terminar con empresas locales”, describió.

“Nos queda la parte más compleja de la obra que es donde están los vecinos. Es importante hablar con ellos porque será muy incómodo para el barrio Coooperativa, Centro Sur. No podrán entrar con el auto, habrá tierra, pero son los costos que hay que pagar para darle una respuesta definitiva a la calle Salta”, aclaró.

Rioseco señaló que es necesario hacer una obra estructural. “Es una obra muy iportante, pero genera muchos compromisos con los vecinos. El financiamiento ahora está porque es del municipio, no es de nación ni de provincia”, sostuvo.

Pidió a la empresa el compromiso para que se ejecute de manera continua a fin de terminarla y no demorarla más de lo previsto. “Es una obra de 4.400 millones de pesos y con esta firma, ya terminamos el año”, destacó Rioseco.

Antes, el ingeniero Torrico hizo obras observaciones. “Una vez finalizado el proceso licitatorio por la obra pluvioaluvional, durante todos estos meses y revisando requisitos especificados en el pliego de esta licitación pública nacional, luego del análisis completo y la documentación técnica y legal, se revisó y se recomendó la adjudicación”, explicó Torrico.

El funcionario especificó que es una obra que se llevará a cabo en 330 días corridos y está contemplado por lo menos, para que se ejecute lo antes posible. “Vamos a tratar de iniciarlo lo antes posible. Y empezaremos con la señalización y cateos en la zona y a más tardar a fines de febrero con la obra en sí”, subrayó.

A su turno, el adjudicatario, Haag, detalló la felicidad por resultar adjudicatarios. “Sabemos de la importancia que tiene la obra para la calidad de vida de los vecinos. Estamos comprometidos para llevarla a cabo en término y de la mejor forma, tal cual está previsto. Nos apoyamos con áreas estratégicas. Pondremos nuestro mayor profesionalismo para llevarla a cabo”, concluyó.