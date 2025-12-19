Premios Pehuén 2025: Gisella Bonomi se quedó con el premio de oro

En la disciplina Handball

En la tarde noche de ayer, se llevó a cabo la entrega de los Premio Pehuén a los deportistas neuquinos en el espacio Domuyo.

El premio mayor fue para Gisella Bonomi en la disciplina handball, el premio revelación se lo llevó Augusto Aguero.

Los demás premios se repartieron de la siguiente manera según la disciplina que correspondiera.

Voleibol: Fausto Inostroza

Tiro con Arco: Esteban Silva

Tenis: Isabel Arabarco

Taekwondo: Jose Luis Acuña

Squash: Valentino de la Rosa

Running: Verónica Galván

Rugby: Tomás Amusategui

Pelota Paleta: Gastón Mutti

Patín: Franco Carrasco

Padel: Daira Valenzuela

Natación: Iñaki Basiloff

Motociclismo: Agustín Carrasco

Karate: Juan Paz Dovis

Judo: Tomas Di Pascuale

Hockey: Alexia Adem

Handball: Gisella Bonomi

Golf: Nicolás Cabanillas

Gimnasia: Felipe Bruni D’amico

Fútbol: Marianela González

Deportes Urbanos: Manuel Turone

Deportes Ecuestres: Maximiliano Fernández

Ciclismo: Valentina Rosas

Canotaje: Matías Contreras

Boxeo: Axel Isla

Básquet: Natassia M. Kolff

Badminton: Ruth Elizabeth Vicente

Automovilismo: Nicolás González

Atletismo Giuliana Baigorria

Hubo menciones especiales para Laura Poljak de paracaidismo, Camila Duschek luchadora de MMA y Paula Drazul de Vuelo a Vela. Además reconocieron la trayectoria de Darío Herrera árbitro de fútbol.