Premios Pehuén 2025: Gisella Bonomi se quedó con el premio de oro

En la tarde noche de ayer, se llevó a cabo la entrega de los Premio Pehuén a los deportistas neuquinos en el espacio Domuyo.
El premio mayor fue para Gisella Bonomi en la disciplina handball, el premio revelación se lo llevó Augusto Aguero.
Los demás premios se repartieron de la siguiente manera según la disciplina que correspondiera.
- Voleibol: Fausto Inostroza
- Tiro con Arco: Esteban Silva
- Tenis: Isabel Arabarco
- Taekwondo: Jose Luis Acuña
- Squash: Valentino de la Rosa
- Running: Verónica Galván
- Rugby: Tomás Amusategui
- Pelota Paleta: Gastón Mutti
- Patín: Franco Carrasco
- Padel: Daira Valenzuela
- Natación: Iñaki Basiloff
- Motociclismo: Agustín Carrasco
- Karate: Juan Paz Dovis
- Judo: Tomas Di Pascuale
- Hockey: Alexia Adem
- Handball: Gisella Bonomi
- Golf: Nicolás Cabanillas
- Gimnasia: Felipe Bruni D’amico
- Fútbol: Marianela González
- Deportes Urbanos: Manuel Turone
- Deportes Ecuestres: Maximiliano Fernández
- Ciclismo: Valentina Rosas
- Canotaje: Matías Contreras
- Boxeo: Axel Isla
- Básquet: Natassia M. Kolff
- Badminton: Ruth Elizabeth Vicente
- Automovilismo: Nicolás González
- Atletismo Giuliana Baigorria
Hubo menciones especiales para Laura Poljak de paracaidismo, Camila Duschek luchadora de MMA y Paula Drazul de Vuelo a Vela. Además reconocieron la trayectoria de Darío Herrera árbitro de fútbol.