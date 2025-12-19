Horacio Marín estuvo en Neuquén y negoció por las tres áreas del proyecto de GNL

El objetivo es agilizar la obtención de los permisos de explotación no convencional para tres áreas estratégicas: Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, visitó ayer la localidad de Plaza Huincul para participar de la inauguración de la nueva sala de control de la refinería que la empresa opera en la zona. La actividad oficial se desarrolló en un contexto de gestiones críticas para el avance del megaproyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

Durante su estadía, Marín mantuvo una reunión con la Subsecretaría de Producción de la provincia del Neuquén. El objetivo central del encuentro fue agilizar la obtención de los permisos de explotación no convencional para tres áreas estratégicas: Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas.

La negociación es compleja y “contrarreloj”. Mientras el gobierno provincial busca asegurar compromisos firmes de inversión y un mayor número de perforaciones iniciales, YPF intenta mantener la rentabilidad del proyecto dentro de estándares globales.El gobierno neuquino busca optimizar las condiciones para otorgar las concesiones no convencionales (Cench) pero en YPF presionan por una rápida resolución y por ello el mismo Marín se involucró en la negociación.

El Eje del Proyecto Argentina LNG

Las tres áreas mencionadas, ubicadas cerca de Cutral Co y Plaza Huincul, son fundamentales para el suministro de gas del proyecto Argentina LNG. Estas zonas se encuentran en la ventana de gas húmedo de Vaca Muerta, lo que permitiría extraer no solo gas, sino también petróleo, propano y butano.

Para consolidar este bloque productivo, YPF aún debe resolver dos frentes:

Acuerdo con Pluspetrol: Continúan las negociaciones para adquirir el 100% de estos bloques, dado que Pluspetrol posee actualmente el 50% de los activos. Se estima que el acuerdo será millonario., en última consultas dicen que está adelantado el acuerdo pero todavía no se firma Marco Regulatorio: Resta la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el upstream, que se anunció públicamente pero todavía no se publica en el boletín oficial y la aprobación de leyes específicas en la provincia de Río Negro para las instalaciones portuarias.

Impacto Económico

La puesta en marcha de este hub productivo en el extremo suroeste de Vaca Muerta posicionaría a la Comarca Petrolera como epicentro de una inversión estimada entre 25.000 y 30.000 millones de dólares en infraestructura, más otros 15.000 millones destinados a perforación. Según proyecciones de la empresa, el desarrollo total de la actividad podría generar hasta 50.000 empleos directos e indirectos.

YPF pretende que los puntos pendientes de la negociación queden resueltos antes de finalizar el año para dar inicio formal a la integración de sus socios internacionales, ENI y ADNOC, en la operatoria del upstream argentino.