Figueroa: “El ciclo lectivo 2026 va a comenzar el 25 de febrero en toda la provincia”

Así lo anunció el gobernador desde Chos Malal.

El inicio del ciclo lectivo 2026 ya tiene fecha en la provincia del Neuquén: será el 25 de febrero, según lo anunció hoy el gobernador Rolando Figueroa.

El mandatario provincial confirmó qué día volverán a clases los estudiantes neuquinos, tras inaugurar esta mañana una obra importante en la escuela primaria 225 de Chos Malal.

Desde esa ciudad del Alto Neuquén, el gobernador Figueroa destacó la inversión realizada para reforzar el sistema educativo desde todos sus ángulos, desde la construcción de escuelas, la asignación de becas estudiantiles, el fortalecimiento de diversas partidas y la negociación salarial 2026 que firmó ayer con el gremio que representa a los trabajadores de la educación.

Al respecto, dijo que desde el gobierno provincial “logramos acuerdos salariales con todos los gremios, lo que da previsibilidad a las familias y al sistema educativo. Eso nos permite garantizar que las clases comiencen en tiempo y forma”.

Por su parte la ministra de Educación Soledad Martínez indicó que “por primera vez en muchos años logramos llegar a más de 170 días de clases” y planteó que para el año próximo se pretende llegar a garantizar 180 días, con miras a los 190 que es el acuerdo del Consejo Federal de Educación.

Figueroa recalcó que “la educación es la principal herramienta de movilidad social y desarrollo” y afirmó que “las becas Gregorio Álvarez son un esfuerzo muy grande que hacemos los neuquinos. No hay otro lugar en Latinoamérica que otorgue esta cantidad de becas”.

De hecho, este programa tiene más de 19.000 beneficiarios desde el nivel inicial hasta el universitario y contempla también a la formación profesional.

Asimismo, el gobernador expresó que el nivel de obras de infraestructura educativa no tiene parangón: representa una inversión superior a 10.400 millones de pesos e implica, en estos momentos, la ejecución de 85.000 metros cuadrados a nivel territorial.

A modo de ejemplo mencionó que hay nueve escuelas técnicas en marcha y eso es algo inédito. Además, hay que considerar la inversión de 27.760 millones de pesos en mantenimiento mayor y de conservación de edificios, a través del área de Infraestructura del ministerio de Educación.