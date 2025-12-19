Felicitaciones para Eluney

Integrará el cuerpo de abanderados de la escuela primaria N° 255 de Cutral Co.

“Queremos saludar a la Princesa de la casa Eluney Tascone que pertenece al cuerpo de abanderados de la escuela N° 255 T.M. Decirle que Mamá está orgullosísima de la hermosa persona que es y de lo lejos que ha llegado”.

“7mo grado te espera hija. Se viene una etapa de mucho aprendizaje, esa última etapa en la primaria, a disfrutarla muchísimo. Como familia siempre te vamos a acompañar mi amor en todo lo que te propongas siempre vamos a estar a tu lado”.

“No cambies nunca tu hermosa forma de ser. Te Amamos muchísimo 💕 de parte de Tu Mamá Dani, Tu Papá Cristian, Tu Hermanito Tahiel, Tu Papi Daniel, Tu Mami Susana, Tíos y Tías 🫶🏻”