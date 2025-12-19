Despedida del jardín anexo en la escuela N° 102 hacia un nuevo lugar de Cutral Co

Se desplazarán hasta el flamante edificio del jardín N° 89, situado en la misma manzana de la escuela N° 137.

La comunidad educativa que integra el jardín anexo que funcionó hasta ahora en la escuela primaria N° 102 se despidió ayer de este edificio porque tiene un nuevo destino: el jardín de infantes N° 89, cuyo flamante edificio se inauguró en octubre pasado.

“Desde el Equipo de Gobierno de la Escuela Primaria N° 102, estamos felices de haber inaugurado un espacio muy especial, el descubrimiento de una placa recordatoria, ya que, el Jardín Anexo que funcionaba en la institución desde 1.971, hoy deja de ser parte de esta escuela”, expresaron desde el establecimiento.

“Agradecemos a Marmolería “Don Agustín” por su gratificante donación y para que el recuerdo de tantos años, quede perpetuado en la memoria de nuestra institución y de quienes pasan por ella”, subrayaron.

El jardín N° 89 funciona en Sarmiento y Rivadavia, en la misma manzana donde está la escuela primaria N° 137 que tiene el ingreso en Elordi, entre Matorras y Rivadavia.