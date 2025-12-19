Cutral Co: secuestraron drogas, plata y teléfonos celulares

La investigación se inició a partir de las denuncias anónimas que se recepcionaron en la web del MPF.

Desde la Policía se informó que después de realizar una allanamiento ordenado por la justicia después de recibir varias denuncias anónimas a través de la web del Ministerio Público Fiscal, se logró incautar sustancias y otros elementos.

El jueves, el personal de la División Antinarcóticos Cutral Co llevó adelante la diligencia por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se concretó en el barrio Libertador General San Martín, ex 500 Viviendas, dentro de uno de los edificios que alberga varios departamentos. Como resultado de la medida judicial, se procedió al secuestro de clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta de drogas.

Además, se incautaron teléfonos celulares, un sistema cerrado de cámaras de seguridad con su respectivo DVR, además de otros elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos, donde se advertía sobre la presunta comercialización de sustancias estupefacientes por parte de una pareja joven en el lugar.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Cutral Co, a cargo del fiscal Gastón Liotard, quien dispuso el inicio de las actuaciones investigativas. Tras menos de diez días de tareas de investigación, se solicitó y obtuvo de la autoridad judicial correspondiente la orden de allanamiento para el domicilio en cuestión.

Durante el procedimiento se logró identificar a una mujer mayor de edad, quien resultó ser una de las personas investigadas. Fue notificada de la imputación penal y quedó en libertad supeditada, conforme lo dispuesto en la causa judicial.