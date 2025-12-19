Cutral Co recibirá el evento PBK X THE LAB en el barrio Parque Oeste

El domingo 21 de diciembre

El próximo 21 de diciembre, el barrio Parque Oeste de Cutral Co será la sede del encuentro denominado PBK X THE LAB. La actividad tendrá lugar en la Plaza Inmigrantes a partir de las 16:00 horas, aunque el proceso de inscripción para los interesados comenzará a las 15:00 horas en el mismo sitio.

En cuanto a la competencia, se han establecido premios en efectivo para los tres primeros puestos: $300.000 para el ganador, $200.000 para el segundo lugar y $100.000 para el tercero. Además, la organización contempla la entrega de diversos premios de patrocinadores que serán sorteados entre el público y los competidores. Entre estos se destacan un mural valuado en $400.000 a cargo de Damian Meco, indumentaria de marcas como PBK Streetwear y Freestyle CCO, servicios de barbería, tatuajes de 5×5 cm, combos gastronómicos y productos de pintura.

Respecto a la participación artística, las fuentes señalan que el evento contará con la presencia del muralista Damian Meco. Sobre las presentaciones musicales, se indica que cada show contará con tuneo en vivo y que todas las actuaciones serán filmadas y grabadas para ser compartidas en redes sociales, aunque no se detalla una lista nominal de otros músicos invitados en los documentos proporcionados.

La organización ha emitido una serie de recomendaciones y pautas logísticas para el desarrollo de la jornada:

Puntualidad y respeto: Se solicita a los asistentes y participantes cumplir con los horarios y mantener un trato cordial para asegurar la convivencia en el espacio público.

Filtros de competencia: De ser necesario, se realizarán instancias de selección previas al inicio formal de la competencia.

Asistencia a competidores externos: Para aquellos participantes clasificados que provengan de otras zonas, se dispondrá de hospedaje y comida (con un límite de hasta 16 lugares).

Finalmente, los organizadores han dejado abierta la convocatoria para que artistas interesados en participar en futuros eventos se pongan en contacto con ellos.