Buscan a una joven de Cutral Co

Se lanzó la búsqueda de ubicación y paradero.

Desde la Policía provincial se emitió un alerta de ubicación y paradero de la joven Micaela Aylen Forma, de 27 años.

Se trata de una joven de 1,60 metros; de tez morena; cabello de color negro; ojos marrones; contextura física mediana. Fue vista por última vez en la calle Maestros Neuquinos N° 14 de Cutral Co. Se desconoce la vestimenta al momento de ausentarse.

Desde la Policía se informó que se ausentó el 10 de diciembre de este año. Ante cualquier dato que puedan aportar se deben comunicar a la fiscalía única de Cutral Co o ante el Cenaf N° 4. El teléfono fijo es 4967961.

