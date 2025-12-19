Alianza: Una buena y una mala para los últimos dos partidos del año

En los últimos días se conocieron una noticia muy buena para uno de los jugadores del club Alianza y otra no muy buena. Se confirmó la lesión de Carlos Fuentes y Agustín Rios.
La buena noticia para Alianza es que Agustín Rios no se tiene que operar de su rodilla. Luego del partido del miércoles en Rincón de los Sauces pudimos dialogar con él y nos confirmó que no es necesario operarse y que está a disposición de Lencina para lo que resta de año.
En el caso de Carlos Fuentes, se confirmó que la lesión que sufrió hace unas semanas atrás se trata de la rotura de los ligamentos cruzados de su pierna derecha y estará varios meses afuera de las canchas.