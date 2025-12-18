YPF inauguró en Plaza Huincul la primera sala integrada del país con Inteligencia Artificial avanzada

Unifica en un mismo ámbito físico el Real Time Intelligence Center (RTIC) y la Sala de Control, permitiendo una gestión integral y en tiempo real de las operaciones industriales.

YPF inauguró la Sala Integrada del Complejo Industrial Plaza Huincul (CIPH), un espacio innovador que marca un hito en la transformación tecnológica de la compañía. Se trata de la primera sala integrada de la Argentina que unifica en un mismo ámbito físico el Real Time Intelligence Center (RTIC) y la Sala de Control, permitiendo una gestión integral y en tiempo real de las operaciones industriales.

La sala opera las 24 horas, los 365 días del año, y se destaca por la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) avanzada aplicada al soporte operativo. El sistema cuenta con cinco agentes inteligentes entrenados para responder consultas técnicas y operativas, optimizar procesos y brindar información clave para la toma de decisiones de los operadores.

Además, la IA concentra el conocimiento técnico del complejo y ofrece respuestas equivalentes a las de un manual especializado, lo que permite reducir tiempos de consulta, minimizar errores y mejorar la eficiencia operativa, manteniendo el foco en la producción de combustibles.

Durante la inauguración, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que “con esta incorporación tecnológica, la Refinería de Plaza Huincul se posiciona como la mejor de la Argentina”, y destacó que el proceso de modernización de la empresa apunta al objetivo estratégico de que el país exporte más de 30 mil millones de dólares a partir de 2031.

La puesta en marcha de la Sala Integrada CIPH forma parte del Plan 4×4 de YPF, orientado a maximizar la eficiencia, la rentabilidad y el aprovechamiento del potencial de sus operaciones industriales.

Entre sus principales características se destacan la integración del RTIC y la Sala de Control en un entorno colaborativo, una infraestructura con más de 20 pantallas que monitorean en tiempo real 117 variables valorizadas mediante el sistema Optimax, y un equipo multidisciplinario de 11 profesionales especializados en procesos, planificación, control y gestión energética. También incorpora simuladores de entrenamiento (OTS) para la formación continua de operadores y supervisores. El impacto económico esperado es un incremento del margen integrado superior a los 4 millones de dólares durante el primer año.

El Complejo Industrial Plaza Huincul produce nafta Súper e Infinia, gasoil Grado 2 y combustibles para aviación (JP1), que se distribuyen en toda la Patagonia Norte. Actualmente, más del 95 % del petróleo procesado proviene de la formación Vaca Muerta, lo que consolida a la refinería como un actor estratégico en la industrialización del shale argentino.

Asimismo, el complejo alberga la única planta de metanol de escala del país, con producción destinada tanto al mercado interno como al internacional, reforzando el rol de Plaza Huincul dentro del sistema energético nacional.

