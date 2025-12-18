Victoria de Alianza en Rincón de los Sauces por el Torneo Oficial de Lifune

Fue por 4 a 1

El conjunto de Cutral Co se quedó con tres puntos importantes pensando en la última fecha del campeonato.

Alianza comenzó el encuentro con el viento a su favor, algo que parecía favorable pero que le costó dominar. El marcador se puso a favor del visitante con un gol de afuera del area de Joaquín Rikemberg. Luego, Braian Gonzalez marcó el 2 a 0 para que Alianza se fuera al descanso ganando el partido.

En el segundo tiempo y con el viento en contra, Alianza pudo poner rápidamente más distancia en el marcador. Lucas Koleff con un lindo remate desde afuera del area marcó el 3 a 0 para el equipo de Cutral Co.

Rincón tuvo muchas chances de poder descontar pero no lograba concretarlas hasta que de un lateral peinaron la pelota dentro del area y Maximo Mamondez descontaba.

En su debut con la camiseta de Alianza, Alexis Sanchez puso el 4 a 1 definitivo para que Alianza llegue con chances matemáticas a la última fecha del torneo de Lifune.

Además de Sanchez, Tomás Espinoza también hizo su ingreso en el primer equipo haciendo su debut.