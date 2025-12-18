Secuestran armas y fauna silvestre en operativos en Neuquén

En China Muerta y Junin de los Andes

En el marco de acciones contra los delitos ambientales, la dirección provincial de Fauna de Neuquén y la dirección de Delitos Ambientales de la Policía provincial realizaron dos procedimientos que culminaron con el secuestro de armas, fauna silvestre y animales comercializados de manera ilegal. Los operativos se desarrollaron en China Muerta y Junín de los Andes.

El primer procedimiento tuvo lugar en el paraje China Muerta, a partir de un allanamiento por presunta caza furtiva. En el lugar se encontraron restos de choiques (ñandú patagónico), huevos de esta especie protegida, astas de ciervo, restos de jabalí, ejemplares de trucha arco iris, carpa y salmón. Además, se secuestró un piche faenado, un peludo vivo y cerca de 20 metros de redes de pesca no autorizadas.

Durante el operativo, el personal policial incautó armas de grueso calibre, miras telescópicas, un dispositivo láser para calibración y una importante cantidad de municiones de distintos calibres. La actuación fue encuadrada como infracción a la Ley Provincial de Fauna N° 2539.

En paralelo, en la ciudad de Junín de los Andes, una denuncia de un vecino permitió intervenir en un local clandestino dedicado a la venta de fauna exótica. El comercio no contaba con habilitación ni documentación que acreditara el origen legal de los animales.

En el lugar se decomisaron una serpiente del maizal, una tortuga de laguna y 14 ajolotes. Los ejemplares quedaron bajo custodia de la dirección provincial de Fauna, donde serán evaluados para su posterior traslado a centros especializados.

Desde los organismos intervinientes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las áreas de control ambiental y las fuerzas de seguridad para prevenir y sancionar actividades que afectan la biodiversidad. Asimismo, recordaron a la población la necesidad de denunciar cualquier situación vinculada a la caza, tenencia o comercialización ilegal de especies silvestres a través de los canales oficiales.