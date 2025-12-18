Rincón de los Sauces: secuestran vehículos y carne fuera de norma sanitaria

El perativo finalizó con la aprehensión de tres personas y el secuestro de dos vehículos

Un operativo policial realizado este miércoles 17 de diciembre en la ciudad de Rincón de los Sauces finalizó con la aprehensión de tres personas y el secuestro de dos vehículos que transportaban carne caprina y vacuna sin cumplir la normativa sanitaria vigente.

El procedimiento fue llevado adelante por el Grupo de Prevención de la Comisaría N°35, tras una alerta emitida por personal policial adicional, que advirtió sobre la circulación sospechosa de un camión frigorífico y una camioneta que actuaba como escolta, los cuales habrían cruzado el Puente Pata Mora realizando maniobras peligrosas.

A partir de esa información, se desplegó un operativo de control sobre la Ruta Provincial N°6, donde el camión fue localizado en inmediaciones de la calle Los Tamarindos. Al advertir la presencia policial, el conductor intentó huir, pero el vehículo fue interceptado en la intersección de las calles Chos Malal y Narambuena.

Se trataba de un camión térmico Iveco blanco, conducido por un hombre de 30 años, acompañado por una mujer de 55 años, quienes fueron trasladados a la dependencia policial. En el interior del rodado se constató el transporte de carne caprina y vacuna fuera de las condiciones sanitarias exigidas, por lo que se dio intervención al Centro de Inspección de Productos de Origen Animal (CIPPA), que procedió al secuestro de la mercadería.

Minutos después, se presentó en el lugar una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por un joven de 26 años, domiciliado en la ciudad de Neuquén, que también transportaba carne vacuna fuera de norma. El conductor fue aprehendido y el vehículo quedó secuestrado en el marco de la causa.

En el operativo participaron efectivos policiales y autoridades municipales. Por disposición de la Justicia, se ordenó el secuestro de ambos vehículos para su identificación y la notificación de las personas demoradas, mientras continúa la investigación.