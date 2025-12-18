Plaza Huincul fortalece el desarrollo de su Parque Industrial

Larraza participó del acto de apertura de sobres de los Concursos de Antecedentes para la contratación de los Proyectos Ejecutivos y el Master Plan de los Parques Industriales Provinciales de Plaza Huincul, Neuquén capital, Zapala y Añelo

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, participó del acto de apertura de sobres de los Concursos de Antecedentes para la contratación de los Proyectos Ejecutivos y el Master Plan de los Parques Industriales Provinciales de Plaza Huincul, Neuquén capital, Zapala y Añelo.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Industria y Producción, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria de la Provincia, y se ejecuta a través del Fondo de Responsabilidad Social Empresaria, administrado por el Fideicomiso FNSA, con financiamiento de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP S.A.).

El objetivo del plan es dotar de infraestructura y planificación integral a los parques industriales de las localidades involucradas, fortaleciendo el desarrollo productivo y generando condiciones adecuadas para la radicación de nuevas inversiones.

En el caso de Plaza Huincul, el parque industrial cuenta con una superficie de 395 hectáreas y capacidad para 137 lotes industriales. Si bien dispone de energía eléctrica, actualmente carece de otros servicios, por lo que su incorporación a este proyecto representa un paso clave para avanzar en la instalación de nuevas actividades productivas.

Durante el acto, el intendente Larraza destacó que la capacitación para la inserción laboral es uno de los ejes centrales de la gestión municipal, a partir del trabajo articulado entre el sector público y privado. En ese sentido, señaló que existe una decena de empresas interesadas en radicarse en el parque industrial local y que esta etapa permitirá mejorar las condiciones de infraestructura y competitividad para concretar esas inversiones.

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, remarcó la importancia de este avance para el crecimiento industrial de la provincia. Indicó que, tras una etapa inicial de ordenamiento, se avanza ahora en la presentación de los proyectos ejecutivos de cuatro parques industriales, lo que permitirá consolidar espacios productivos mediante la provisión de servicios y la planificación urbana adecuada.

En este contexto, Plaza Huincul avanza además en la radicación de una nueva industria en su Parque Industrial: la planta Plastiferro, perteneciente al Grupo Andreani. El proyecto tendrá un impacto positivo en la generación de empleo y en el desarrollo económico local, con una proyección de más de 100 puestos de trabajo a partir de 2026.

Para el Parque Industrial de Plaza Huincul se presentaron seis ofertas para la elaboración de los proyectos. El sobre A será evaluado por la Comisión de Admisión de la Secretaría de Industria, y los resultados con los montos ofertados se conocerán una vez finalizado el proceso de admisibilidad.

Del acto participaron autoridades provinciales y representantes de organismos vinculados al desarrollo productivo, entre ellos el presidente de Fiduciaria Neuquina S.A. y ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli; la gerente general de la entidad, Cecilia Apesteguía; el secretario de Industria y Producción, García Rambeau; el subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales; y la jefa de Relaciones Institucionales de Gas y Petróleo del Estado S.A., Geraldine Campbell.